Teke ile sahibinin dostluğu şaşırtıyor Adem Korkmaz: "Keçi tarafından sevildiğini hissetmek muhteşem bir his"

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde yaşayan Adem Korkmaz ile 'Kocaoğlan' isimli halep tekenin arkadaşlığı görenlerin yüreğini ısıtıyor.

İlçeye bağlı Hacıpaşa Mahallesinde yaşayan Adem Korkmaz; her gün ilgilendiği keçinin kendisine sarılmasına izin veriyor. Korkmaz, 140 kiloya kadar çıkabilen halep cinsi tekeyi bademle besliyor ve bir dost gibi vakit geçiriyor. Keçi ile arkadaşlık kuran Korkmaz; Keçi tarafından sevildiğini hissetmek muhteşem bir his, bu duyguyu yaşamak insanı merhametli kılıyor" dedi.

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