Tomarza'da hırsızlık şüphelileri yakalandı

Kayseri'nin Tomarza İlçesi'nde jandarma ekipleri tarafından hırsızlık yaptığı belirlenen 4 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre gelen ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri Şıhbarak Mahallesi'nde çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda bir şantiyeden inşaat malzemeleri çaldığı belirlenen 4 kişi kamyonetle birlikte yakalandı. Kamyonette yapılan aramalarda çalıntı inşaat malzemeleri ele geçirildi. Olayla ilgili M.Y., U.B., V.D. ve H.T. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şahıslardan U.B., V.D. ve H.T., tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.