Kayserisporlu futbolcu Uzodimma, Keçiörengücü'ne kiralandı

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İlyas KAPLAN/KAYSERİ,(DHA) Spor Toto 1'inci Lig takımlarından Ankara Keçiörengücü, Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor'un Nijeryalı futbolcusu Anthony Uzodimma'yi kiraladı.

Süper Lig takımlarından Yukatel Kayserisporlu futbolcu Anthony Uzodimma, 1'inci Lig takımlarından Ankara Keçiörengücü'ne kiralık olarak gitti. Geçen sezon Giresunspor'a kiralık olarak gönderilen 22 yaşındaki futbolcu 2021 2022 sezonun ilk yarısında Kayserispor formasıyla 3 lig 2 de Türkiye Kupası maçı oynadı. Nijeryalı ön libero Uzodimma'nın sarı kırmızılı kulüp ile sözleşmesi 30 Haziran 2022 tarihinde sona erecek.

DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2022-01-13 18:35:48



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