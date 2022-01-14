Kayseri Voleybol İl Temsiliği’ne yeniden Halil Dicle atandı

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Federasyon seçimleri sonunda voleybol il temsilcilerini atayan Türkiye Voleybol Federasyonu, Kayseri’de 10 aydır boş bulunan voleybol il temsilciliği görevine yeniden Halil Dicle’yi atadı.

Federasyon seçimleri sonunda voleybol il temsilcilerini atayan Türkiye Voleybol Federasyonu, Kayseri için kararını verdi. Daha önce yine İl Temsilcisi olarak görev yapan ve Kayseri voleyboluna önemli hizmetlerde bulunun Halil Dicle’nin Kayseri Voleybol İl Temsilcisi olarak atandığını duyuruldu.

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