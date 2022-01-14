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İtfaiye erlerinin 'komando' gibi zorlu eğitimi İtfaiye Daire Başkanlığı kapılarını İHA'ya açtı

İHA

Kayseri'de itfaiye erleri, komandoları arındırmayan eğitimleri ile olaylara karşı hazırlıklarını sürdürüyor.

İtfaiye erlerinin 'komando' gibi zorlu eğitimi İtfaiye Daire Başkanlığı kapılarını İHA'ya açtı

Kayseri'de itfaiye erleri, komandoları arındırmayan eğitimleri ile olaylara karşı hazırlıklarını sürdürüyor.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nda görevli itfaiye erleri, vatandaşların zor zamanlarında kısa süre içerisinde yanlarında olurken, olaylarda çabukluk göstermek için eğitimlerini de sürdürüyor. İtfaiye daire başkanlığının kampüsünde itfaiye duasını okuyarak eğitimlere başlayan itfaiye erleri, keski, kaldırma yastıkları, su tahliyesi, kuyuya iniş ve çıkış, gaz ölçümleri ve termal kamera kullanma becerilerini artırıyor.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Kızılkan, her şart altında hazır olduklarını söyleyerek, "Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımızın talimatıyla İtfaiye Lisesi ve İtfaiye Meslek Yüksekokulu mezunu şu an itibari ile 37 tane genç aktif dinamik arkadaşın, Kayseri İtfaiyesi’ne kazanımını sağladık. Bu arkadaşlarımızın eğitimlerini hızlı bir şekilde sürdürüyoruz. Bu anlamda 7 bin 230 adet yangına müdahale etmiş olan Kayseri İtfaiyesi, genç ekipleri ile beraber bilgi, tecrübe ve deneyimlerini artırmak suretiyle eğitimlerini sürdürürken, aynı zamanda genç kadro ile beraber bütün olaylara detaylı bir şekilde müdahale edebilecek bir eğitim programını ekiplerimiz ile kazanıyorlar. Bu anlamda Kayseri halkı ve ihtiyaç halinde diğer illere hizmet vermeye hazır olduğumuzu belirmek isteriz. Bize bu imkanı sağladığı içinde Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımıza ayrıca teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Kayseri halkına güven vermeye devam edeceklerinin altını çizen Kızılkan, "Burada verdiğimiz eğitimler trafik kazalarına müdahale etme anlamında ayrıca keski kullanma becerisini ve kaldırma yastıklarını kullanma becerisini kazandırırken, herhangi bir deprem, afet ve su baskını olması durumunda, su tahliyesi, gerektiğinde bir kuyuya girişçıkış ve bu anlamda gaz ölçüm cihazları, termal kamera kullanma becerisi kazandırılıyor. Yine kurtarma için gerekli olan düğüm bağlama çeşitlerini öğrendiler. Yatayda, dikeyde bir yaralının tahliye edilmesi becerisini kazanmış oluyorlar. Bu bilgilerini geliştirmek suretiyle de aynı zamanda diğer arkadaşlarını hem motive ederken, hem de Kayseri halkına güven vermeye devam edecekler inşallah" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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