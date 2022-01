Kayseri’de 129 yasaklı ırk köpek kayıt altına alındı

Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, Kayseri’de 129 yasaklı ırk köpeğin kimliklendirildiğini söyleyerek, “Vatandaşlarımızı önümüzdeki süreç içerisinde herhangi bir cezai işleme tabi tutulmamaları için hayvanlarını bir an önce kimliklendirmeleri ve kısırlaştırmaları yönünde uyarmak istiyoruz” dedi.

Kayseri’de bugüne kadar 700’ün üzerinde köpeğin kimliklendirildiğini söyleyen Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, “Yasaklı ırkların kimliklendirilmesi konusun da bakanlığımızın vermiş olduğu talimatlar ve yasal sürenin sonuna yaklaştığımız bugünlerde faaliyetlerimiz hızla devam etmekte. Öncelikle belirtmek istiyorum ki; Kayseri İl Tarım Müdürlüğü'nde kampüs içerisindeki bir binamızı sadece kimliklendirme merkezi olarak oluşturduk. Buraya gelen vatandaşlarımız hem rahat bir ofis ortamında çaylarını içerken, hayvanlarının kimliklendirilmesini ve çiplenmesi tamamlanacak hem de beraberinde kimlik belgelerini verilecek. İlimiz genelinde bu güne kadar yaklaşık 700’ün üzerinde köpek kimliklendirildi. Yaklaşık 100 civarında da kedi bugüne kadar kimliklendirildi. Bunların içerisinde özellikle yasaklı ırklar olarak belirttiğimiz ve son günlerde gündem de olan ırklarında yaklaşık 130 tanesi şu an için kimliklendirildi. Kayseri bu anlamda çok ciddi bir çalışma yapıyor. Büyükşehir Belediyemiz başta olmak üzere, merkezdeki ilçe belediyelerimiz de aynı şekilde boşta gezen, sahipsiz olan hayvanların alınıp, rehabilite edilmesi ve kısırlaştırılması anlamında gereken tüm faaliyetleri gösteriyorlar” ifadelerini kullandı.

Hayvanlarını en yakın zamanda kimliklendirmelerini ve kısırlaştırılmayan hayvanlarında bir an önce kısırlaştırılmasının gerektiğinin altını çizen Şahin, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Bu yasaklı ırklar içerisinde 4 tanesi daha öncesinde yasaklanmıştı daha sonrasında 2 tane ırk daha bunlara eklendi. Eklenen bu ırkların yasaklanması 14 Ocak’tı ama 22’sine kadar devam edecek. Bununla beraberde bu hayvanların içerisinde son dönemde yasaklananlardan gebe olanlarının doğumu beklenecek. Doğum gerçekleştikten sonra bu hayvanların 4 ay kadar hayvanlarını büyütmeleri beklenecek. Ondan sonrasında da yavrularla beraber hepsi kısırlaştırılıp, yine aynı şekilde ya sahiplendirilecek ya da barınaklara alınacaklar. Son birkaç gün kaldı. Yasaklı ırklardan eğer ki sahipli olarak besleyenler varsa bir an önce il tarım müdürlüğümüzde, ilçe müdürlüklerimizde, serbest veteriner hekimliklerde ve pet kliniklere giderek gerekli kimliklendirme çalışmalarının yaptırılmasını öneriyoruz. Bu anlamda da vatandaşlarımızın önümüzdeki süreç içerisinde herhangi bir cezai işleme tabi tutulmamaları için bir an önce hayvanlarını hem kimliklendirmelerini hem de kısırlaştırılmamışsa, kısırlaştırmalarını bir kez daha bakanlık ve il müdürlükleri olarak hatırlatmak ve uyarmak istiyoruz.”

