Muharrem İnce: Dikkatli olun, bana yaptıklarını size yapmasınlar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muharrem İnce: Dikkatli olun, bana yaptıklarını size yapmasınlar

DHA

Muharrem İnce: Dikkatli olun, bana yaptıklarını size yapmasınlar


Olcay DÜZGÜN/ KAYSERİ, (DHA)MEMLEKET Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, basın toplantısı düzenlediği Kayseri'de, 'Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının sorulması üzerine, "Adı geçen belediye başkanlarına sesleniyorum; dikkatli olun, bana yaptıklarını size yapmasınlar. Sandıkları boş bırakırlar, haberiniz olsun. Ben baştan söylüyorum" dedi.
Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, çeşitli ziyaretler için Kayseri'ye geldi. Basın toplantısı düzenleyen İnce, partisi tarafından hazırlanan kampanyayı açıklayarak, şunları söyledi:
"Kampanyamız şu; her yıl ocak ayında Meclis'te grubu bulunan siyasi partiler hazine yardımı alırlar. Bu yıl Meclis'te grubu bulunan AK Parti, CHP, HDP, MHP, İYİ Parti, 2022 yılında 645 milyon lira hazine yardıma alacak. Bu yıl seçim olursa toplam alacakları para 1,9 milyar TL. Bu büyük para. Yani 2 milyon üniversite öğrencisine 1000'er lira para verilir. Yani 2 milyon öğrenciye toptan aldığımız zaman 2 milyon yoksul öğrencinin tablet, bilgisayar sorunu kalmaz. Memleket Partisi olarak pazartesi günü 'Kim bu kampanyaya katılıyor?' diye siyasi partilere imzaya açacağız. Bu yoksulluk ortamında her 3 gençten 1'i işsizken dolar rekor kırarken, fabrikalar kapanırken, raflar boşalırken, millet ayçiçeği yağı alamazken bu kadar parayı alıp, sokaklara bayrak asmak doğru değildir. Bugün Kayseri'den kampanyamızı açıyoruz. Pazartesi gününden itibaren de imzaya açıyoruz. Hangi siyasi partiler buna katılacak? Siyasi partiler 2022 yılında hazine yardıma almasınlar. Biz kendi emeğimizle ne kadar güzel götürüyoruz. Türkiye'ye örnek olalım, bu ortamda üniversite öğrencilerine 2 milyon tablet alalım. Hem çevre kirliliği olmaz hem bu kampanyayı gönüllüler ile yaparız hem hazineye yük olmayız hem de gençlerimiz tabletlerine kavuşur. Memleket Partisi olarak Türkiye'yi tasarrufa davet ediyoruz. Siyasileri tasarrufa davet ediyoruz. Ocak sonuna kadar imzaları bekleriz daha sonra basın toplantısıyla millete anlatırız." 
'KOLTUKLAR İNSANA MÜLK DEĞİLDİR'
'Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının sorulması üzerine Muharrem İnce, şöyle konuştu:
"Ben cumhurbaşkanı aday adayıyım. Sandığı koyacağız, partimizin kaç üyesi olursa oy kullanacak. Sandıktan kim çıkarsa o, aday olacak. Belki başkası çıkacak, bilmiyorum. Bütün siyasi partilere benim önerim; üyelerinizin önüne sandığı koyun. Oradan sonuç kim çıkarsa, belediye başkanı çıkıyorsa, bırak o olsun. Amaç seçimi kazanmak değil mi? Yok İstanbul'a veremezmişiz. İstanbul'u ver Türkiye'yi al kardeşim, alabiliyorsan sonra da 'İstanbul'da belediye meclisinde çoğunluğumuz yok, AK Parti'ye geçer' deniyor. Geçsin. Sen seçim kazanmak istiyor musun? 'Kazanırız ama İstanbul belediyesini kaybederiz, Meclis'te çoğunluğumuz yok'. Geçsin AK Parti'ye. Al görevden, ata bir kayyum. Yapamıyor musun? Ben mi öğreteceğim size, bunları bilmiyor musun? Sizin derdiniz üzüm yemek mi, bağcıyı dövmek mi? Önce onu söyleyin. Adı geçen belediye başkanlarına da sesleniyorum; dikkatli olun, bana yaptıklarını size yapmasınlar. Sandıkları boş bırakırlar, haberiniz olsun. Ben baştan söylüyorum. Tayyip Erdoğan'ın böyle bir korkusu var mı? Aday yapılmama, diye bir korkusu var mı? Yok. Sandık koyulsa yine Tayyip Erdoğan çıkar mı? Çıkar. Korkuyla koltuk korunur mu? Koyacaksın sandığı, cumhurbaşkanı adayını o yapacaksın, bu kadar basit. Koltuklar insanlara mülk değildir. Babadan miras değildir ya çıkacaksın aslanlar gibi aday olup kazanacaksın ya da aday olamıyorsan vereceksin koltuğu, bu kadar basit." 
'OY VERDİKLERİNDEN ŞÜPHELİYİM'
CHP'den cumhurbaşkanı adayı olduğu döneme de değinen Muharrem İnce, "Ben 2018 yılında aday olduğumda ekonomik koşullar böyle değildi. Erdoğan bu kadar yıpranmamıştı. CHP yönetimi de 'Nasılsa kazanamaz bu, başımızdan da defedelim' deyip sandıklara sahip çıkmadılar. Para harcamadılar. Oy verdiklerinden de şüpheliyim. 'Kaybetsin, diye çalıştılar' demiyorum. Bu çok iddialı olur. 'Nasılsa biz kazanamayız, günü kurtaralım'. Hatta bir ara ben kampanyayı hızlandırınca koruktular. 'Eyvah geliyor galiba bu' dediler" diye konuştu. DHA-Politika Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN
2022-01-14 14:32:56

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Palancıoğlu kentsel dönüşüm konutları sakinleriyle buluştu
YEREL HABERLER Başkan Palancıoğlu kentsel dönüşüm konutları ...
Kayseri JASAT 513 faili meçhul hırsızlık olayını aydınlattı
YEREL HABERLER Kayseri JASAT 513 faili meçhul hırsızlık olayını ...
Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na 'terörist' tepkisi: "Niye kınayamıyorsun"
YEREL HABERLER Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na 'terörist' tepkisi: ...
Kayseri’de 129 yasaklı ırk köpek kayıt altına alındı
YEREL HABERLER Kayseri’de 129 yasaklı ırk köpek kayıt altına alındı
Protokolden Kepez çıkarması
YEREL HABERLER Protokolden Kepez çıkarması
Merkez Halk Kütüphanesi 00.00'a kadar açık
YEREL HABERLER Merkez Halk Kütüphanesi 00.00'a kadar açık
KAYMEK kursiyerleri ‘Kesişme: İyi ki Varsın Eren’ filmini izledi
YEREL HABERLER KAYMEK kursiyerleri ‘Kesişme: İyi ki Varsın Eren’ ...
Kayseri polisi 8 hırsızlık olayını aydınlattı
YEREL HABERLER Kayseri polisi 8 hırsızlık olayını aydınlattı
Başkan Çolakbayrakdar: "2022 yılında daha yeşil bir Kocasinan'ı inşa edeceğiz"
YEREL HABERLER Başkan Çolakbayrakdar: "2022 yılında daha yeşil bir ...
Hizmette rekor Melikgazi Belediyesi'nin
YEREL HABERLER Hizmette rekor Melikgazi Belediyesi'nin
KAYMEK 2021'de 160 bin vatandaşa dokundu
YEREL HABERLER KAYMEK 2021'de 160 bin vatandaşa dokundu
Başkan Özdoğan'dan Ankara çıkarması
YEREL HABERLER Başkan Özdoğan'dan Ankara çıkarması
Başkan Büyükkılıç, Develi'de kadınlarla buluştu
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç, Develi'de kadınlarla buluştu
8 yıllık cinayetin kilit ismi 3'üncü kez ifade değiştirdi: Amcamın başını yaktım
YEREL HABERLER 8 yıllık cinayetin kilit ismi 3'üncü kez ifade ...
Sömestir tatili için Erciyes’e yoğun talep Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı: “Fazla gecikmeden sömestir rezervasyonlarını şimdiden yaptırın”
YEREL HABERLER Sömestir tatili için Erciyes’e yoğun talep Erciyes ...
İtfaiye erlerinin 'komando' gibi zorlu eğitimi İtfaiye Daire Başkanlığı kapılarını İHA'ya açtı
YEREL HABERLER İtfaiye erlerinin 'komando' gibi zorlu ...
Kayserispor Anthony'i kiralık gönderdi
YEREL HABERLER Kayserispor Anthony'i kiralık gönderdi
Akademik Girişimcilikte Zirve Erciyes Teknopark’ın
YEREL HABERLER Akademik Girişimcilikte Zirve Erciyes Teknopark’ın
Kayseri Voleybol İl Temsiliği’ne yeniden Halil Dicle atandı
YEREL HABERLER Kayseri Voleybol İl Temsiliği’ne yeniden Halil Dicle ...
Kayserisporlu futbolcu Uzodimma, Keçiörengücü'ne kiralandı
YEREL HABERLER Kayserisporlu futbolcu Uzodimma, Keçiörengücü'ne ...
Hacı Ali Hasgül’ün yeni görev yeri Ankara oldu
YEREL HABERLER Hacı Ali Hasgül’ün yeni görev yeri Ankara oldu
Kayserispor Anthony'i kiralık gönderdi
YEREL HABERLER Kayserispor Anthony'i kiralık gönderdi
Melikgazi personeline “Meslek Etiği” Eğitimi
YEREL HABERLER Melikgazi personeline “Meslek Etiği” Eğitimi
Yola duvar ören Yeşilağaç: Aldığım arsadan yolun geçtiği sonradan ortaya çıktı
YEREL HABERLER Yola duvar ören Yeşilağaç: Aldığım arsadan yolun ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.