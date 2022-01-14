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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayseri´de hırsızlık şüphelisi 6 kişi yakalandı

DHA

Kayseri´de hırsızlık şüphelisi 6 kişi yakalandı


Harun Reşit SERBEST/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ´de, ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları belirlenen 6 kişi, polis ekiplerince yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, ev ve iş yerlerinden hırsızlık yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda 13 bin TL değerinde ayakkabı hırsızlığı yapan E.S. (24), 9 bin TL değerinde av tüfeği ve hızar motoru çalan C.Y. (40), iş yerinden 200 TL çalan Ö.D. (36), akaryakıt istasyonundan 300 TL çalan M.Ş. (39), evden bin 500 Euro ve 5 bin TL ile evin önünde bulunan otomobili çalan A.D. (34) ve evlerden hırsızlık yapan F.Ö. (36) yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda, av tüfeği, hızar motoru, akü, 2 bilgisayar, 3 tablet bilgisayar, kamyonlara ait 3 motor bloğu ve 4 kayak ayakkabısı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler polis merkezine götürüldü.
Öte yandan bir iş yerinden 400 bin TL değerinde eşya, bağ evinden 10 bin TL değerinde ev eşyası ve bir evin bodrum katından 4 bin TL değerinde bakır ve çeşitli eşyalar çalan M.M.´nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.  DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Harun Reşit SERBEST
2022-01-14 16:54:41

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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