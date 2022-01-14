Amatörde haftanın hakemleri açıklandı

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Kayseri Süper Amatör Küme A ve B Grupları 10. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu.

Kayseri Süper Amatör Küme’de lige verilen 2 haftalık aranın ardından heyecan kaldığı yerden Pazar günü oynanacak karşılaşmalar ile başlayacak. Kayseri İl Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre Süper Amatör Küme’nin 10. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler şu şekilde:

Sanayi EsnafsporÖzvatan Gençlikspor: Ahmet Çıtak

EsentepesporTomarza Belediyespor: Kemal Hattatioğlu

Kayseri ŞekersporHacılar Erciyesspor: Ali Etlikçi

Kayseri YolsporErciyes Esen Makina:Cem Eray Eşmekaya

Talas AnayurtsporOSB Atletikspor: Yusuf Uğurlu

Başakpınar BelediyesporAmarat Gençlikspor: Alim Kandemir

Kocasinan Şimşekspor Buğdaylıspor: Ahmet Pakırcı

Kayseri YavuzsporKayserigücü FK: Caner Kalem

Kayseri GençlerbirliğiErciyes Reşadiye Gençlik: Esat Sabuncu

Kocasinan ÜlküsporGültepespor: Hüseyin Otyakmaz

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