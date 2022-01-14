Amatörde haftanın hakemleri açıklandı

Kayseri Süper Amatör Küme A ve B Grupları 10. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu.
Kayseri Süper Amatör Küme’de lige verilen 2 haftalık aranın ardından heyecan kaldığı yerden Pazar günü oynanacak karşılaşmalar ile başlayacak. Kayseri İl Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre Süper Amatör Küme’nin 10. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler şu şekilde:
Sanayi EsnafsporÖzvatan Gençlikspor: Ahmet Çıtak
EsentepesporTomarza Belediyespor: Kemal Hattatioğlu
Kayseri ŞekersporHacılar Erciyesspor: Ali Etlikçi
Kayseri YolsporErciyes Esen Makina:Cem Eray Eşmekaya
Talas AnayurtsporOSB Atletikspor: Yusuf Uğurlu
Başakpınar BelediyesporAmarat Gençlikspor: Alim Kandemir
Kocasinan Şimşekspor Buğdaylıspor: Ahmet Pakırcı
Kayseri YavuzsporKayserigücü FK: Caner Kalem
Kayseri GençlerbirliğiErciyes Reşadiye Gençlik: Esat Sabuncu
Kocasinan ÜlküsporGültepespor: Hüseyin Otyakmaz
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.