Andrea Bertolacci imzayı attı

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Kayserispor, futbolcu Andrea Bertolacci ile ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, başarılı futbolcu Andrea Bertolacci’yi kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada transferle ilgili, "Hoşgeldin Andrea Bertolacci. V. Fatih Karagümrük'ten transferimiz Andrea Bertolacci ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladık. Anlaşmanın hem Bertolacci'ye hem kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz” denildi.

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