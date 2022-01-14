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Kayserispor'un Adana Demirspor kadrosu Kayserispor'da yeni transferler oynayamıyor

İHA

Ligin 21. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak Yukatel Kayserispor'da maç kadrosu belli oldu.

Kayserispor'un Adana Demirspor kadrosu Kayserispor'da yeni transferler oynayamıyor

Ligin 21. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak Yukatel Kayserispor'da maç kadrosu belli oldu.
Yukatel Kayserispor teknik direktörü Hikmet Karaman, Adana 5 Ocak stadında oynayacakları Adana Demirspor maçının kadrosunu belirledi. Sarı Kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Bernard Mensah, Dimitrios Kolovetsios, Emre Demir, Gustavo Campanharo, lisans işlemleri zamanında halledilmeyen Andre Bertolacci ile Abdülkadir Parmak, Senegal milli takım kampında bulunan Mame Thiam forma giyemeyecek. Sarı kart cezası sona eren Uğur Demirok ile koronavirüs tedavisini sona eren Olivier Kemen maç kadrosuna dahil edildi.
Yukatel Kayserispor'un Adana Demirspor karşısında sahaya Silviu Lung, Onur Bulut, Uğur Demirok, Majid Hosseini, Lionel Carole, Emrah Başsan, Joseph Attamah, İbrahim Akdağ, Miguel Cardoso, Mario Gavranovic 11'i ile çıkması bekleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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