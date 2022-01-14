Adana Demir ile Kayserispor 8. randevuda

Adana Demirspor ile Yukatel Kayserispor, Süper lig tarihinde 8'inci kez karşılaşacak.



Adana Demirspor ile Yukatel Kayserispor, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 7 kez karşılaştı. Bu maçlarda iki ekip 2’şer kez kazanırken 3 maç da berabere bitti. 7 müsabakada Adana Demirspor 4 gol atarken Kayserispor da 4 gol attı.

Adana Demirspor ile Yukatel Kayserispor arasında Süper Lig'de oynanan maçlar ve neticeleri şöyle:

1973/1974 Adana DemirsporKayserispor 10

1973/1974 KayserisporAdana Demirspor 20

1974/1975 KayserisporAdana Demirspor 10

1974/1975 Adana DemirsporKayserispor 00

1979/1980 Adana DemirsporKayserispor 20

1979/1980 KayserisporAdana Demirspor 00

2021/2022 KayserisporAdana Demirspor 11

5 Ocak Fatih

Terim Stadı’nda oynanacak müsabakayı hakem Sarper Barış Saka yönetecek.

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