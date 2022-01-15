Erciyes'te insan seli Erciyes Kayak Merkezi hafta sonunda yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı

Hafta sonunu fırsat bilen kayakseverler, Erciyes'e akın etti.

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes'te hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor. Uzun pistleri ile kayakseverlerin uğrak mekanı olan Erciyes'e hafta sonunda yerli ve yabancı turistler akın etti. Pistlerde yaşanan havadan görüntülenirken, turistlerin eğlenceli anları objektiflere yansıdı.

Pistlerde gönüllerince eğlenen vatandaşlarda, Erciyes'i çok beğendiklerini ve fırsat buldukça geldiklerini dile getirdi.

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