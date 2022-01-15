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Arazisinden geçen yola ördüğü duvarı kaldırdı, belediyeden teşekkür geldi

DHA

Arazisinden geçen yola ördüğü duvarı kaldırdı, belediyeden teşekkür geldi


Yasin DALKILIÇ/ KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, arazisinden geçtiğini belirttiği yolu, bir bölümüne duvar örüp trafiğe kapatan Mehmet Yeşilağaç, Kocasinan Belediyesi ile görüşmesinin ardından briketlerin kaldırılmasına izin verdi. Yolu kapatan duvar, belediye tarafından iş makinesiyle yıkılırken, 'Bu arsanın mülkiyeti Mehmet Yeşilağaç´a ait olup, belediyeyle mülkiyet görüşmeleri devam etmektedir. Yolun tekrar trafiğe açılması için iyi niyet gösteren Mehmet beye teşekkür ederiz' yazılı tabela yerleştirildi. 
Kocasinan ilçesi Talatpaşa Mahallesi'nde yaşayan Gülcan ve Mehmet Yeşilağaç çifti, Gökay Caddesi´ndeki evlerinin önünden geçen yolun bir bölümünün kendilerine ait arazide olduğunu iddia edip, geçen hafta briketle duvar ördü. Trafiğe kapanmasından dolayı mağdur olduklarını söyleyen mahalleli ise yolun yeniden açılması için belediyeye başvurdu. Bölgeye gelip, inceleme yapan belediye ekipleri, yolun bulunduğu arsanın Mehmet Yeşilağaç'a ait olduğunu belirledi. Kocasinan Belediyesi yetkilileri, Yeşilağaç ile görüşüp, yolun tekrar ulaşıma açılmasını talep etti. Yeşilağaç da ekiplerle uzlaşarak, bu talebi kabul etti.
Duvarı iş makinesiyle yıkıp, yolu yeniden ulaşıma açan Kocasinan Belediyesi ekipleri, Mehmet Yeşilağaç'ın evinin önüne de 'Bu arsanın mülkiyeti Mehmet Yeşilağaç'a ait olup, belediye ile mülkiyet görüşmeleri devam etmektedir. Yolun tekrar trafiğe açılması için iyi niyet gösteren Mehmet beye teşekkür ederiz' yazılı tabelayı yerleştirdi.
Mehmet Yeşilağaç, "Bu yol, resmi bir yol değildir. Bu bizim tapumuzun içerisinde çıktı. Ölçümcüyü getirdikten sonra buranın bize ait olduğunu gördük. Belediyeye gittiğimizde onlara da bunu ibraz ettik. Bize 'Yolu kapatabilirsin' denildi. Böyle denince biz de yolu kapattık. Kapatınca da böyle tepkilerle karşılaştık. Komşumuz yol olmasına rağmen beni tehdit etti. Bana 'Sen bunu kapatamazsın' dedi. Belediyeyle görüşmeler neticesinde yolu ulaşıma açtık. Belediye üzerine düşeni yaptı. Ben komşularımın evine girişini engellemedim. Herkesin evine giriş için kapısı vardı. Belediye ekipleri duvarı uygun şekilde kaldırıp malzemelerimi bana teslim ettiler daha sonra da adımın yer aldığı tabelayı astılar" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ
2022-01-15 16:33:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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