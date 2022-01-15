Oto Sanatkarlar Odası'nda Odakır güven tazeledi

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Kayseri Oto Sanatkarlar Odası'nda yapılan genel kurulda mevcut başkan Şeyhi Odakır güven tazeledi.

Oto Sanatkarlar Odası'nın 29. Olağan Genel Kurulunda yapılan oylamada mevcut başkan Şeyhi Odakır 893 oy alarak yeniden başkan seçildi. Diğer aday Vedat Özyay ise yapılan oylamada 261 oy aldı.

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