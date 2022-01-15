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İş kadınına 'uyuşturucu kumpası' şüphelilerine operasyon: 10 gözaltı (2)

DHA

İş kadınına 'uyuşturucu kumpası' şüphelilerine operasyon: 10 gözaltı (2)


5'İ TUTUKLANDI
Kayseri'de, borçalacak meselesi nedeniyle tartıştıkları iş insanı N.C. adlı kadının villasına şantaj için uyuşturucu sakladıkları iddiasıyla gözaltına alınan ve sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden S.Ç., M.D., İ.F., M.U. ve A.K. tutuklanırken, M.C. ve S.Ö. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ
2022-01-15 21:03:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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