İş kadınına 'uyuşturucu kumpası' şüphelilerine operasyon: 10 gözaltı (2)

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5'İ TUTUKLANDI

Kayseri'de, borçalacak meselesi nedeniyle tartıştıkları iş insanı N.C. adlı kadının villasına şantaj için uyuşturucu sakladıkları iddiasıyla gözaltına alınan ve sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden S.Ç., M.D., İ.F., M.U. ve A.K. tutuklanırken, M.C. ve S.Ö. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ

2022-01-15 21:03:35



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