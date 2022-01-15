Kayseri 'kar' kenti beyaza bürüdü

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Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de akşam saatlerinde etkili olan kar, kenti beyaza bürüdü.

Kayseri'de hava sıcaklığının düşmesiyle akşam saatlerinde kar yağışı başladı. Kar yağışı, kent genelinde etkili oldu. Kar, kenti beyaza bürüdü. Cumhuriyet Meydanında bazı vatandaşlar kar yağışı sonrası fotoğraf çektirdi. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar ise yolda yürümekte zorlandı. Hava sıcaklığı kent merkezinde eksi 5 derece olarak ölçüldü. DHA-Genel Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2022-01-15 23:42:08



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