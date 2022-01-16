Kayserispor 5 maçtır kaybetmiyor

Yukatel Kayserispor ligde oynadığı son 5 maçı kaybetmedi ve 9 puan hanesine yazdırdı.

Süper Lig'de mücadele veren Yukatel Kayserispor ligde son 5 haftada topladığı puanlar ile umutlarını artırdı. Sarı kırmızılılar son 5 maçta 2 galibiyet ve 3 beraberlik aldı. Sarı kırmızılılar ligin 17. haftasında sahasında Gaziantep FK ile golsüz berabere kalırken,18.haftada deplasmanda Yeni Malatyaspor ile 22 berabere, ligin 19.haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor 30, ligin 20.haftasında Altay’ı 10 ve ligin 21.haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile 11 berabere kaldı. 5 maçta 7 gol atan Kayserispor kalesinde ise 3 gol gördü.

28 puanı bulunan Kayserispor ligin son 22. haftasında Çarşamba günü sahasında Medipol Başakşehir’i konuk edecek.

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