OSB Teknik Koleji çıkışını sürdürdü

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CeraStyle OSB Teknik Koleji deplasmanda İba Kimya TED Ankara Kolejlileri 31 mağlup ederek çıkışını sürdürdü.

Sigorta Shop Kadınlar 1.Lig B Grubunda zirve mücadelesi veren CeraStyle OSB Teknik Koleji ligin 13.haftasında İba Kimya TED Ankara Kolejlileri mağlup ederek üst üste altıncı galibiyetini aldı.

Salon: Ted Üniv.Prof.Dr. Rüştü Yüce Spor Salonu

Hakemler: Hatice Yıldız Özmen xx, İsmail Tulum xx

İba Kimya TED Ankara Kolejliler: Sena Demir x, Candan Onay xx, Pınar Begüm Özsu x, Simge Yalçın x, Irmak Gökçen x, Ayşe Gürel x, Dilşad Kavas Nur x, Ebru Uygurtaş x, Yonca Bartu x, Ezgi Abanoz x, Dolunay Çetinkaya x Sema Nur Doluca x

CeraStyle OSB Teknik Koleji: Berra Eren xx, Beyza Dursun xx, Açelya Ozman xx, Ezgi Sultan Sert xx, Mervenur Oktay xx, Leyva Tagle Leslie xx, Unzilenur Cansız xx, Ceren Çınar xx, Melis Ece Yurtsever xx, Pelin Özkılıçcı xx, Zehra Coşkunsu xx

Setler:

1.Set: 2426

2.Set: 2517

3.Set: 1825

4:Set: 2025

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