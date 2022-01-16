Bellona Kayseri deplasmanda farklı kaybetti

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Bellona Kayseri Basketbol, deplasmanda oynadığı maçta ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor’a 35 sayı farkla kaybetti.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol dün deplasmanda oynadığı maçta güçlü rakibi ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor’a 7540 mağlup oldu ve ligdeki 12 mağlubiyetini aldı.

Salon: Edip Buran Spor Salonu

Hakemler: Erhan Gürsel xx, Uygar Kurt xx, İzel Deniz Pehlivan xxx

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: Asena Yalçın xx (3), Zellous xx (3), Holingsvorth xx (6), Fagbenle xx (10), Thomas xxx (22), Şevval Akalan xx (2), Melis Talay xx (5), Yeliz Doğan xx (2), Fatmanur Karakaş x, Sinem Ataş xx (17), Turner xx (5), Esra Ural Topuz x

Bellona Kayseri Basketbol: Zeynep Öykü Kalbisağde x (3), Dilara Tongar x, Brooque Williams xx (5), Fahriya Abdi xx (9), Egle Sventoraite xx (12), Meltem Topaloğlu xx (6), Sevgi Tonguç xx (5), Gizem Tüzün x, Helin Boybeyi x

Periyotlar:

1. Periyot: 2010

Devre: 4018

3. Periyot: 6233

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