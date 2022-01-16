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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bellona Kayseri deplasmanda farklı kaybetti

İHA

Bellona Kayseri deplasmanda farklı kaybetti

Bellona Kayseri Basketbol, deplasmanda oynadığı maçta ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor’a 35 sayı farkla kaybetti.
Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol dün deplasmanda oynadığı maçta güçlü rakibi ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor’a 7540 mağlup oldu ve ligdeki 12 mağlubiyetini aldı.
Salon: Edip Buran Spor Salonu
Hakemler: Erhan Gürsel xx, Uygar Kurt xx, İzel Deniz Pehlivan xxx
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: Asena Yalçın xx (3), Zellous xx (3), Holingsvorth xx (6), Fagbenle xx (10), Thomas xxx (22), Şevval Akalan xx (2), Melis Talay xx (5), Yeliz Doğan xx (2), Fatmanur Karakaş x, Sinem Ataş xx (17), Turner xx (5), Esra Ural Topuz x
Bellona Kayseri Basketbol: Zeynep Öykü Kalbisağde x (3), Dilara Tongar x, Brooque Williams xx (5), Fahriya Abdi xx (9), Egle Sventoraite xx (12), Meltem Topaloğlu xx (6), Sevgi Tonguç xx (5), Gizem Tüzün x, Helin Boybeyi x
Periyotlar:
1. Periyot: 2010
Devre: 4018
3. Periyot: 6233

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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