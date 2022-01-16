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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Büyükkılıç: “Hızlı trenimizin ihalesi sonuçlandı”

İHA

Kayseri'ye yapılacak olan hızlı trenle ilgili açıklama yapan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, "Hızlı trenimizin ihalesi yapıldı ve sonuçlandı. Güçlü bir konsorsiyum açıklandı. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Ulaştırma Bakanımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum, hayırlı uğurlu olsun" dedi. KayseriYerköy hızlı tren yapım ihalesini DoğuşÇelikler ve Özkar konsorsiyumunun kazandığı açıklanmıştı.

Başkan Büyükkılıç: “Hızlı trenimizin ihalesi sonuçlandı”

Kayseri'ye yapılacak olan hızlı trenle ilgili açıklama yapan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Hızlı trenimizin ihalesi yapıldı ve sonuçlandı. Güçlü bir konsorsiyum açıklandı. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Ulaştırma Bakanımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum, hayırlı uğurlu olsun” dedi. KayseriYerköy hızlı tren yapım ihalesini DoğuşÇelikler ve Özkar konsorsiyumunun kazandığı açıklanmıştı.
Kayseri Şoförler ve Otomobilciler Odası 39. Olağan Genel Kurulu’na Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra Sivil Toplum Kuruluşları ile esnaf temsilcileri ve üyeleri katıldı.
Esnaf dostu Başkan Büyükkılıç, her zaman esnafların yanında yer aldıklarını ifade ederek, “Esnaf kardeşlerimizin her birinin talepleri doğrultusunda yardımcı olma yönünde irade göstereceğimizi paylaşıyorum. Kayseri’mizde 1.5 milyon nüfus, 16 ilçemiz var, 17 kardeş belediye Memduh Büyükkılıç ağabeyliği, başkanlığı bağlamında bir araya gelmiş, şehrimize hizmet etmeye, sizlerle uyum içerisinde çalışmaya özen gösteriyor” diye konuştu.
Hızlı tren ihalesinin yapıldığını duyuran Büyükkılıç, “Şehrimizde çok güzel gelişmeler oluyor. Hızlı trenimizin ihalesi yapıldı, ilgili konsorsiyum açıklandı. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Ulaştırma Bakanımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum, hayırlı uğurlu olsun” dedi. KayseriYerköy hızlı tren yapım ihalesini DoğuşÇelikler ve Özkar konsorsiyumunun kazandığı açıklanmıştı.
Kavşak düzenlemelerden, alternatif yollara, akıllı şehircilik projeleriyle bu şehrin daha yaşanılabilir olması için büyük gayret gösterdiklerini ifade etti.
Kayseri Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ali Ateş de Başkan Büyükkılıç’a özellikle pandemi dönemi başta olmak üzere her zaman yanında yer aldığı için teşekkürlerini iletti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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