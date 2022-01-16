Kayseri Kadın Futbol Kulübü - Trabzonspor: 1-0

Memur ve emekli zam farkı ne zaman ödenecek?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



İlyas KAPLAN/KAYSERİ,(DHA)-STAT: Sümer 2 Nolu

HAKEMLER: Burak Altınel, Ali Rıza Kuzucu, Burak Turunç

KAYSERİSPOR KADIN FUTBOL KULÜBÜ: Senem Servet, Alina, İrem, Saniye, Aysun, Elmas, (Dk.90+2 Pınar Çeri), Şehriban, Mine, (Dk.85 Gülşen), Sona, Gülsüm, Rabiha Behlül, (Dk.70 Gulanbar)

TRABZONSPOR: Göknur, Şule, Laure Kong, Melisa Nilgin, Rose Bella, Yaren, Nevcan, Fatima Sağra, (Dk.68 Rabia) Sonay, (Dk.29 Derya), Berra, (Dk.81Şengül), Kamila

GOL: Dk.17 Şehriban (Kayserispor Kadın Futbol Takımı)

SARI KART: Aysun (Kayserispor Kadın Futbol Takımı) Fatıma Sahra (Trabzonspor)TURKCELL Kadın Futbol Süper Ligi B Grubu 6'ncı hafta müsabakasında Kayseri Kadın Futbol Kulübü, Trabzonspor'u 1-0'lık sonuçla mağlup etti.DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2022-01-16 15:50:43



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.