Kayseri Kadın Futbol Kulübü - Trabzonspor: 1-0

İlyas KAPLAN/KAYSERİ,(DHA)-STAT: Sümer 2 Nolu
HAKEMLER: Burak Altınel, Ali Rıza Kuzucu, Burak Turunç
KAYSERİSPOR KADIN FUTBOL KULÜBÜ: Senem Servet, Alina, İrem, Saniye, Aysun, Elmas, (Dk.90+2 Pınar Çeri), Şehriban, Mine, (Dk.85 Gülşen), Sona, Gülsüm, Rabiha Behlül, (Dk.70 Gulanbar)
TRABZONSPOR: Göknur, Şule, Laure Kong, Melisa Nilgin, Rose Bella, Yaren, Nevcan, Fatima Sağra, (Dk.68 Rabia) Sonay, (Dk.29 Derya), Berra, (Dk.81Şengül), Kamila
GOL: Dk.17 Şehriban (Kayserispor Kadın Futbol Takımı)
SARI KART: Aysun (Kayserispor Kadın Futbol Takımı) Fatıma Sahra (Trabzonspor)TURKCELL Kadın Futbol Süper Ligi B Grubu 6'ncı hafta müsabakasında Kayseri Kadın Futbol Kulübü, Trabzonspor'u 1-0'lık sonuçla mağlup etti.DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN
2022-01-16 15:50:43
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