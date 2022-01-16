Güzellik merkezi, 3. yılını Seda Sayan’la kutladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Güzellik merkezi, 3. yılını Seda Sayan’la kutladı

İHA

Güzellik merkezi, 3. yılını Seda Sayan’la kutladı

Türkiye’nin birçok yerinde faaliyet gösteren Aris Güzellik Merkezi, Kayseri Luxe Şubesi’nin 3. yılını sanatçı Seda Sayan’ın katılımı ile dolu dolu kutladı.
Türkiye genelinde 64 şubede hizmet veren güzellik merkezinin Kayseri Şubesi’nin coşkulu 3. yıl kutlamasına Türkiye’nin en büyük güzellik akademisi Aris’in yöneticisi Ezgi Doğan, sanatçı Seda Sayan, güzellik merkezi çalışanları ve vatandaşlar katıldı.
Kayseri’de bulunan şubelerinde ortalama 40 eğitmen ile hizmet verdiklerini söyleyen Aris Güzellik Merkezi yöneticisi Ezgi Doğan, “Türkiye genelinde 64 tane şubemiz var. Kurumsal bir markayız ve yönetimizmiz franchising değil. Tüm şubelerimizin sahibi biziz. Türkiye’de en çok talep gören şubelerimizin başında gelen Aris Kayseri Luxe şubemizde 3. yılını şu anda kutluyor. Burada ortalama 40 eğitmen ile çalışıyoruz. Burada sadece hanımlara özel VİP hizmet sunuyoruz. Aynı zamanda Türkiye’nin en büyük akademisi ve en büyük merkezi ile de Ankara Çukurambar’da hizmet veriyoruz. Yerlerimiz sadece bayanlara özel. Şubelerimizde aklınıza gelebilecek bütün uygulamalar var. Yani bir kadının güzelliği için cilt bakımı, lazer, bölgesel incelme, diyetisyen, kalıcı makyaj uygulamaları ve birçok uygulamamız mevcut” dedi.
Ezgi Doğan, vatandaşların merdiven altı yerleri değil, eğitim almış ve işi bilen yerleri tercih etmelerini söyleyerek, sözlerine şu şekilde devam etti:
“Biz ödüllü bir merkeziz. Bizim Türkiye’nin en güvenilir merkezi ödülümüz var. Bu yüzden de Türkiye’nin en güvenilir kadınlarından biri olan Seda Sayan ile bugün 3. yılımızı kutlayacağız. İnşallah gelen tüm danışanlarımızla beraberde kampanyalarla onlara yardımcı olacağız. Biz hem kadınların hayatlarına dokunup onları güzelleştiriyoruz hem de onlara akademimiz ile beraber iş olanağı sunuyoruz. Hem güzelleşmek hem de eğitim almak için Aris’i tercih edebilirler. Bunun kesinlikle sonu yok. Kendilerine iyi bakmaları gerekiyor. Kadınlarımızın kesinlikle merdiven altı yerleri değil de kurumsal firmaları tercih etmeleri gerektiğini söylemek istiyorum. Bu işin eğitimini alan kişilerden doğru analizler sonucunda doğru noktalarda doğru tercihler yapmaları öneriyorum. Çünkü Türkiye’de bu işi herkes yapıyor fakat doğru şekilde uygulama yapılmıyor. Bundan dolayı da iyi araştırmalarını tavsiye ediyorum.”
Daha sonra güzellik merkezine gelen sanatçı Seda Sayan, kutlamaya katılan vatandaşlara en sevilen şarkılarını söyleyerek, eğlenceli anlar yaşattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Spor A.Ş.’den vatandaşlara ‘hafta sonu hareketliliği’ etkinliği Spor A.Ş. Organizasyon Sorumlusu Murat Payar: “Etkinliklerimizle bütün vatandaşlarımıza dokunacağız”
YEREL HABERLER Spor A.Ş.’den vatandaşlara ‘hafta sonu hareketliliği’ ...
Kayseri Kadın Futbol Kulübü - Trabzonspor: 1-0
YEREL HABERLER Kayseri Kadın Futbol Kulübü - Trabzonspor: 1-0
Başkan Büyükkılıç: “Hızlı trenimizin ihalesi sonuçlandı”
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç: “Hızlı trenimizin ihalesi ...
Turkcell Kadınlar Süper Ligi: Kayserispor: 1 - Trabzonspor: 0
YEREL HABERLER Turkcell Kadınlar Süper Ligi: Kayserispor: 1 - ...
'Jack' ve 'Athena', uyuşturucu ticaretine geçit vermiyor
YEREL HABERLER 'Jack' ve 'Athena', uyuşturucu ticaretine geçit ...
'Jack' ve 'Athena', uyuşturucu ticaretine geçit vermiyor
YEREL HABERLER 'Jack' ve 'Athena', uyuşturucu ticaretine geçit ...
Başkan Çolakbayrakdar: “Türkiye’de büyük ölçekte kendi imkanlarıyla dönüşüm yapan tek belediyeyiz”
YEREL HABERLER Başkan Çolakbayrakdar: “Türkiye’de büyük ölçekte ...
Kayseri’de yeraltından tarih fışkırdı
YEREL HABERLER Kayseri’de yeraltından tarih fışkırdı
Melikgazi'de kapalı yol yok
YEREL HABERLER Melikgazi'de kapalı yol yok
'Miras´ kavgasında 3 kişinin katili, 13 gündür aranıyor
YEREL HABERLER 'Miras´ kavgasında 3 kişinin katili, 13 gündür ...
Bellona Kayseri deplasmanda farklı kaybetti
YEREL HABERLER Bellona Kayseri deplasmanda farklı kaybetti
OSB Teknik Koleji çıkışını sürdürdü
YEREL HABERLER OSB Teknik Koleji çıkışını sürdürdü
Hacılarda kantin denetimleri sıklaştı
YEREL HABERLER Hacılarda kantin denetimleri sıklaştı
Carlos Mane ilk golünü attı
YEREL HABERLER Carlos Mane ilk golünü attı
Kayserispor 5 maçtır kaybetmiyor
YEREL HABERLER Kayserispor 5 maçtır kaybetmiyor
Başkan Yalçın dünya 2.’si sporcuları makamında ağırladı
YEREL HABERLER Başkan Yalçın dünya 2.’si sporcuları makamında ...
“Vefat eden kişinin idari borçları mirasçılardan talep edilemez”
YEREL HABERLER “Vefat eden kişinin idari borçları mirasçılardan ...
Kayseri 'kar' kenti beyaza bürüdü
YEREL HABERLER Kayseri 'kar' kenti beyaza bürüdü
Kayseri 'kar' kenti beyaza bürüdü
YEREL HABERLER Kayseri 'kar' kenti beyaza bürüdü
İş kadınına 'uyuşturucu kumpası' şüphelilerine operasyon: 10 gözaltı (2)
YEREL HABERLER İş kadınına 'uyuşturucu kumpası' şüphelilerine ...
İş kadınına 'uyuşturucu kumpası' şüphelilerine operasyon: 10 gözaltı (2)
YEREL HABERLER İş kadınına 'uyuşturucu kumpası' şüphelilerine ...
Kayseri'deki kumpas operasyonunda 5 tutuklama
YEREL HABERLER Kayseri'deki kumpas operasyonunda 5 tutuklama
Oto Sanatkarlar Odası'nda Odakır güven tazeledi
YEREL HABERLER Oto Sanatkarlar Odası'nda Odakır güven tazeledi
Arazisinden geçen yola ördüğü duvarı kaldırdı, belediyeden teşekkür geldi
YEREL HABERLER Arazisinden geçen yola ördüğü duvarı kaldırdı, ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.