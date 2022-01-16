Erciyes'te çığ düştü: 1 kişi kayıp

Memur ve emekli zam farkı ne zaman ödenecek?

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Erciyes Dağı'nın Hisarcık Kapı bölgesinde çığ düşmesi sonucu yabancı uyruklu 3 kişi çığ altında kaldı. 2 kişi kurtarılırken, kaybolan 1 kişiyi arama çalışmaları jandarma, AFAD, Türkuaz Arama Kurtarma, Erciyes A.Ş. ekipleri tarafından devam ediyor.

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