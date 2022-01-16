Erciyes'te kar kütlesi altında kalan Kanadalı kayakçı hayatını kaybetti

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Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ,(DHA)TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nde pist dışına çıkan Kanadalı turist Micheal Kreeft (45), kar kütlesinin üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Olay, saat 16.30 sıralarında Erciyes Kayak Merkezi kamp alanında meydana geldi. Erciyes'te kayak yapan Kanadalı turist Micheal Kreeft, vadilerin bulunduğu pist alanı dışına çıktı. Pist dışında kayak yapan Kreeft, kar kütlesinin üzerine düşmesi sonucu altta kaldı. Turistin arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Kanadalı turistin hayatını kaybettiğini belirledi. Ekipler, Kanadalı turistin cenazesini bulunduğu bölgeden indirerek, Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırdı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2022-01-16 18:07:14



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