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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayseri’de 375 köy yolu ulaşıma kapandı

İHA

Kayseri’de 375 köy yolu ulaşıma kapandı

Kayseri’de dün öğlen saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürürken, 375 köy yolu ulaşıma kapandı. Karayolları ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 269 yol ulaşıma açılırken, 106'sında ise çalışmalar devam ediyor.
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından dün öğle saatlerinde başlayan kar yağışı gün boyu etkisini gösterdi. Gece boyu süren yağışın ardından kent beyaz örtü ile kaplandı. Kar kalınlığı kent merkezinde yaklaşık 10 santimetreyi bulurken, belediye ekipleri de kent merkezinde yol tuzlama ve temizleme çalışmalarına devam etti. Kar yağışından sonra baharın çok güzel geleceğini söyleyen Recep Cihan, “Kayseri’de çok güzel bir kar yağışı oldu. Ortalık pırıl pırıl tertemiz oldu ve biz de kar temizliklerine başladık. Karın gelişi ile tabiatın canlanması çok güzel olacak. Baharın da çok güzel geleceğine inanıyoruz” dedi.
Yağıştan sonra soğuk havanın da kırıldığını belirten Osman Akpınar ise, “Bu kar yağışı çok güzel oldu. Barajlara, toprağa ve doğaya çok güzel oldu. Karın daha fazla yağmasını diliyoruz. Havalar çok soğuktu, kar yağışı ile yumuşaması ve hastalıkların da gitmesi de iyi oldu” ifadelerini kullandı.
Diğer yandan Karayolları ekipleri tarafından kent genelinde kardan dolayı kapanan 269 köy yolu açılırken, 106 yolun açılması için çalışmalar da devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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