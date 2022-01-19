Kocasinan’da kar temizleme aralıksız sürüyor

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, gece boyunca Kocasinan’ın dört bir yanında devam eden kar temizleme ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışmalarını yerinde takip etti. İşçilere kendi eliyle tatlı ikram eden Başkan Çolakbayrakdar, yağan karın şehre ayrı bir güzellik kattığını belirterek, vatandaşların daha güvenli bir şekilde ulaşımlarını sağlamak için 24 saat esasına göre aralıksız çalıştıklarını söyledi.

Çalışmaların eksiksiz ve daha sağlıklı olması için büyük bir titizlikle bizzat çalışmaları takip eden Başkan Çolakbayrakdar, çalışanlara tatlı ikram ederek, sohbet etti. İncelemeler sırasında vatandaş ve esnafla hasbıhal eden Başkan Çolakbayrakdar, onlara da tatlı ikram etti. Kar yağışının etkili olduğu andan itibaren tüm personelle sahada görev başında olduklarını kaydeden Başkan Çolakbayrakdar, Kayserililerin kış mevsimini daha rahat geçirebilmeleri için önceden bir dizi önlem aldıklarına dikkat çekerek, “Kar yağışıyla birlikte başlayan çalışmalarımız kesintisiz sürüyor. Dört mevsimi ayrı güzel olan Kayseri'mizde, yoğun kar yağışı beraberinde bereket getirdi. Kar, bereket ve güzelliktir. Özellikle kırsal mahallelerde tarım, ziraat ve hayvancılıkla uğraşan hemşehrilerimizin beklediği kar yağışı gerçekleşti. Bizler de Kocasinan Belediyesi olarak bütün ekiplerimizle birlikte sahada hemşehrilerimizin ulaşımlarını daha rahat gerçekleştirebilmelerini sağlamak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Kar yağışının devam etmesiyle birlikte kaldırım, cadde ve sokaklar gibi vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlardan başlayıp, Kocasinan’ımızın her bir noktasında vatandaşlarımızın rahat bir şekilde ulaşım sağlamaları için gayret ediyoruz. Ekiplerimiz, 3 vardiya halinde 24 saat durmaksızın çalışmaya devam ediyorlar. Ekiplerimiz, tüm cadde, sokak ve kaldırımları gerekli ekipmanlarla temizliyor. Ayrıca kar küreği ile birlikte yaya kaldırımlarını kardan temizleyen ekiplerimiz, yaya ulaşımının daha sağlıklı ve daha güvenli olması için çalışıyor. Kayseri ve Kocasinan sakinlerimizin kar keyfini doyasıya yaşamaları için yoğun gayret sarf ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi olarak kar yağışının herhangi bir olumsuzluğa sebebiyet vermemesi ve bu doğal güzelliğin sadece anılarda iz bırakacak güzellikler olması adına çalışmaların kesintisiz devam edeceğini sözlerine ekledi.

Kar temizleme ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışmalarından memnuniyet duyan esnaf ve vatandaşlar ise Başkan Çolakbayrakdar’a ve belediye ekiplerine teşekkür etti.

Öte yandan kar yağışıyla birlikte özellikle merkez ve kırsal mahallelerin ana caddelerinin kapanmaması için çalışmalarını gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam ettiren Kocasinan Belediyesi ekipleri, cadde ve sokaklarda da modern araç filosu ve donanımlı ekipleriyle kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca buzlanmadan kaynaklı kazaların önüne geçmek için yol ve kaldırımlarda tuzlama çalışması yapan ekipler, araç sahiplerin ve vatandaşların güvenli ulaşımlarını sağlıyor.

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