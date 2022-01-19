AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir’den Büyükkılıç’a ziyaret

AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ı makamında ziyaret etti.

Başkan Büyükkılıç, bir dizi ziyaret ve programlarda bulunmak üzere Kayseri’ye gelen AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir ve beraberindeki heyeti, Büyükşehir Belediyesi Başkanlık giriş kapısında çiçeklerle karşıladı.

Genel Başkan Yardımcısı Kandemir, Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Giriş Salonu’nda ziyarete açılan KAYMEK Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları tarafından hazırlanan, 51 farklı el sanatı ile 78 eserden oluşan Kayseri’m Sanat Sergisi’ni gezdi. Başkan Büyükkılıç, 2,5 aylık bir sürede icra edilen sanat eserleri hakkında Kandemir’e bilgiler verdi. Sergi gezisinin ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kandemir ve beraberindeki heyet ile birlikte başkanlık makamına geçti.

Burada ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Büyükkılıç, Kayseri’ye kazandırılan birbirinden önemli proje ve hizmetlerle, yapımı devam eden çalışmalar hakkında bilgiler vererek, “Nazik ziyaretleri için değerli Genel Başkan Yardımcımız Sayın Erkan Kandemir ile beraberindeki heyete teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Genel Başkan Yardımcısı Kandemir de Başkan Büyükkılıç’a misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar ve kolaylıklar diledi.

AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir’e Büyükşehir Belediyesi ziyaretinde, Başkan Yardımcıları Halis Dalkılıç, Mustafa Köse, Tuba Durgut, Metin Bulut, Abdullah Ağralı ve Kurtcan Çelebi ile AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, AK Parti Kayseri Kadın Kolları Başkanı Emine Timuçin ve ilçe belediye başkanları da eşlik etti.

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