Doğadaki hayvanlara yem bırakıldı

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce; kış şartlarının olumsuz etkilerini hafifletmek, yem bulmakta güçlük çeken yaban hayvanlarına destek olmak amacıyla devam eden yemleme çalışmaları Pınarbaşı ilçesinde, İlçe Av Komisyon üyelerinin katılım ile devam etti.

Yemleme çalışmaları İlçe Av Komisyon toplantısının ardından İlçe Kaymakamı İbrahim Gökmen, Kayseri Şube Müdürü Harun Dindar, Tarım Orman İlçe Müdürü Fahri Ekinci, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Furkan Çimen, İlçe Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefi Mehmet Ali Konca, İlçe Orman İşletme Şefliği, İlçe Avcılar ve Atıcılar Derneği ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşti. Yerleşim yerlerinden uzak ve kar yağışının yoğun olduğu noktalara; 100 kilo buğday ve 150 kilo pazar artığı hayvanların doğal yaşam alanlarına bırakıldı. Ağır kış şartları yaban hayvanları için sadece yiyecek değil su ihtiyaçları için de tehdit oluştururken av koruma kontrol ekipleri alanlarda buz tutmuş dere, gölet ve su birikintilerinin buzlarını da kırarak destek oluyor.

Devam eden olumsuz hava koşullarında Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nün yaban hayatını desteklemeye devam edeceği bildirildi.

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