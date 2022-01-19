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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'Talas'ın Erciyes'inde keyifler yerinde

İHA

'Talas'ın Erciyes'inde keyifler yerinde

Talas Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl yapılan düzenlemeyle kayak pisti haline getirilen alan kar yağmasıyla birlikte yine vatandaşların akınına uğradı. Yağan kar ve soğuk havaya rağmen kızağını alan mahalle sakinleri kızak alanında doyasıya eğlendi.
Bazı vatandaşlar evcil hayvanlarıyla alana gelirken pist çevresinde bisiklet sürmeye çalışanlar da ilginç görüntüler ortaya çıkardı. Öte yandan kendi imkanlarıyla çadır kuran ve ateş yakan gençler, araçlardan yükselen müzik eşliğinde halay çekerek kızakla kayanların eğlencesine ortak oldu. Özellikle gençlerin ve çocukların akın ettiği alanda büyükler de karın keyfini yaşadı. Kızakların yanı sıra leğen, tepsi, poşet ne varsa eline geçirdikleri tüm malzemelerle tepeden aşağıya kayan çocuklarla birlikte eğlenen büyüklerin de keyfine diyecek yoktu.
Kızakları ile alana gelerek karın keyfini çıkaran vatandaşlar çok eğlenceli bir ortam olduğunu ifade ederek Talas Belediyesi’ne teşekkür etti. Alanı ‘Küçük Erciyes’ olarak isimlendiren bir vatandaş, çok mutlu olduklarını belirterek ‘Her kış bu mutluluğu yaşattığı için Talas Belediyesi’ne teşekkür ederim’ ifadelerini kullandı. Bir diğer vatandaş da özellikle sınav zamanı bu tür etkinliğin çok önemli olduğunu kaydederek çok mutlu olduklarını belirtti. Küçük ama çok zevkli bir eğlence olduğunu söyleyen vatandaş, ‘Çocukluğumuzu yaşıyoruz şu anda’ sözleriyle yaşadığı mutluluğu dile getirdi.
Arkadaşlarıyla eğlenmeye gelen gençler de ‘Böyle bir şeyi her belediye sağlamaz, çok güzel bir belediyemiz var. Başkanımızdan memnunuz, belediyemizden memnunuz.’ dedi. Evcil hayvanıyla alana gelen bir diğer vatandaş da çok mutlu olduğunu ve ortamın çok güzel olduğunu ifade ederek Talas Belediyesi’ne teşekkür etti.

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