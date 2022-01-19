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Baba ve oğlunun öldürüldüğü davada tutuksuz sanığa yakalama kararı

DHA

Baba ve oğlunun öldürüldüğü davada tutuksuz sanığa yakalama kararı


Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, para meselesi nedeniyle husumetli oldukları Yunus Emre Akbıyık ile babası İbrahim Başkurt´u (Soyadını değiştirmiş) öldürdükleri iddiasıyla 3´ü tutuklu, 9 sanığın yargılanmasına başlandı. Haklarında 2´şer kez müebbet hapis cezası istenen tutuklu 3 kardeş suçlamaları reddetti. Mahkeme heyeti verdiği ara kararla tutuksuz sanıklardan Uğur D., hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti.
Olay, geçen yıl 27 Mayıs´ta Kocasinan ilçesi Buğdaylı Mahallesi 4201'inci Sokak'ta meydana geldi. Fesih, Erol ve Aydın D. kardeşler, para meselesi nedeniyle husumetli oldukları İbrahim Başkurt ve oğlu Yunus Akbıyık'ı arayarak Fesih D.´nin yaşadığı müstakil evin önüne çağırdı. Burada baba-oğul ile kardeşler arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında, Fesih, Erol ve Aydın D. kardeşlerin bulunduğu alandan tabancayla İbrahim Başkurt ile oğlu Yunus Emre Akbıyık'a ateş edildi. Baba ve oğlu vücutlarına isabet eden mermilerle kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrollerde Yunus Akbıyık'ın hayatını kaybettiği belirlendi. İbrahim Başkurt ise ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.  Başkurt da 2 gün sonra yaşamını yitirdi.
3 KARDEŞ TUTUKLANDI
Olayın ardından yakalanıp gözaltına alınan Fesih D., Erol D. ve Aydın D. kardeşler ile onlara yardım ettiği iddia edilen Ayhan D., Aydın D., Hacı Levent D., Habip D., Uğur D., Ömer D., ve Türkan D. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 3 kardeş tutuklandı, 6 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere salıverildi.
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı´nca yürütülen soruşturmanın tamamlanmasının ardından iddianame hazırlandı. Kayseri 4´üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, tutuklu 3 kardeş hakkında, `kasten adam öldürme´ suçundan 2´şer kez müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Diğer 6 şüpheli hakkında ise çeşitli suçlardan ceza istendi.
GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI
Davanın ilk duruşmasında tutuklu sanıklar Fesih, Erol ve Aydın D. kardeşler salonda hazır bulunurken, tutuksuz sanıklar ise katılmadı. Davada, ölen baba ve oğlunun yakınları ile avukatları Bekir Kumaş da hazır bulundu. Dava öncesi, adliye dışı ve bina içinde geniş güvenlik önlemeleri alınırken, çok sayıda polis ekibi de davanın güvenliğini sağlamak için adliyede görevlendirildi.
SUÇLAMALARI REDDETTİLER
Sanıklar üzerlerine atılan suçlamaları reddedip beraatlerini istedi. Müşteki taraf avukatı Bekir Kumaş ise tüm sanıkların en üst sınırdan cezalandırılmaları gerektiğini belirterek, "Olay sonrası müvekkillerim yakınlarını kaybetmiştir. Bir ailenin parçalanmasına neden olunan bu olay sonucu müvekkillerimin acıları tarif edilemeyecek bir boyuttadır. Sanıkların tüm bu sebeplerle en ağır şekilde cezalandırılmasını ve hiçbir indirim maddesi uygulanmamasını talep ediyoruz. Ayrıca, tutuksuz yargılanan ve sanıklardan Fesih´in oğlu olan Uğur D.´nin de kuvvetli suç şüphesi nazara alınarak tutuklanmasını talep ediyoruz" dedi.
Mahkeme heyeti verdiği ara kararla, tüm sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Heyet, tutuksuz sanıklardan Uğur D. hakkında da tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasını ve eksikliklerin giderilmesine karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN
2022-01-19 12:32:30

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