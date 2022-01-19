Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

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KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de polisin, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen şüphelilere yönelik düzenlediği operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından uyuşturucu ticareti yapan şüphelileri yakalamak için harekete geçti. 10 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 9 şüpheli, gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, 60 gram eroin, 10 gram bonzai, 5 gram metamfetamin, 2 gram esrar, 132 sentetik hap, 2 captagon hap, uyuşturucu paketlemek için kullanılan folyo ve hassas terazi ele geçirildi. Şüpheliler, polis merkezine götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2022-01-19 12:44:05



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