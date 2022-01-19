Kanalizasyon çukurunda araç çarpmasıyla ölen işçinin oğlu: Sanık en ağır cezayı alsın



Samed Aydın SUN/KAYSERİ,(DHA)KAYSERİ'de, kontrolden çıkan otomobiliyle kanalizasyon çalışması yapılan çukura düşmesi sonucu işçilerden Ahmet Baykan'ın (56) ölümüne neden olan M.A.'nın tutuksuz yargılanmasına devam edildi. Mahkemede Ahmet Baykan'ın oğlu Ali Baykan, "Şikayetçiyim. En ağır cezayı almasını istiyorum" dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (KASKİ) ekipleri, geçen yıl 13 Mart'ta, Melikgazi ilçesinde patlayan kanalizasyon borusunu onarmak için çalışma başlattı. İşçiler kanalizasyonda çalışırken, M.A. yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkıp, çukura düştü. Kazada KASKİ çalışanı Ahmet Baykan, hayatını kaybetti. Kaza sonrası kaçan sürücü M.A. ise polis ekiplerince yakalandı. M.A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. M.A. hakkında, 'taksirle ölüme ya da yaralanmaya neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. M.A., 27 Mayıs'ta görülen davada adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

'AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRILMASINI İSTİYORUM'

Kayseri 1´inci Asliye Ceza Mahkemesi´nde devam eden davanın duruşmasına tutuksuz sanık M.A. katılmazken, kazada ölen Ahmet Baykan´ın şikayetçi yakınları ise hazır bulundu, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istediklerini belirttiler. Ahmet Baykan'ın oğlu Ali Baykan "Şikayetçiyim. En ağır cezayı almasını istiyorum. Bizim babamız gitti" dedi.

Mahkeme hakimi verdiği ara kararla, olayla ilgili yürütülen başka bir soruşturmanın daha olduğunu açıklayarak, söz konusu soruşturma dosyasının akıbetinin beklenmesine karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.FOTOĞRAFDHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN

2022-01-19 12:59:51



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