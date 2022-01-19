Kayserili raketler milli takım kampında

Afyon’da düzenlenen Milli Takım Seçme müsabakalarında ilk 4'e girmeyi başaran Kayseri Masa Tenisi sporcuları, Masa Tenisi Milli Takım kampında hazırlıklarını sürdürüyor.

Aralık ayı içerisinde Afyon’da yapılan Masa Tenisi Milli Takım Seçme Türkiye Şampiyonasında Kayseri Masa Tenisi sporcularından Mehmet Ali Karaboğa genç erkeklerde Türkiye Şampiyonu, Altınay Hatun Bulut genç bayanlarda ve Ayşe İzel Bilgiç yıldız bayanlarda Türkiye üçüncüsü oldu. Kayserili sporcular bu derece ile 10 20 Ocak 2022 tarihleri arasında Bursa’da yapılmakta olan Masa Tenisi Milli Takım kampına katıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı Masa Tenisi Milli Takım Kampında hazırlıklarını sürdüren sporcuları ve antrenörleri Kemal Balım’ı tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.