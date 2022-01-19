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Akmermer: “Yeni ekonomi paketini mantıklı bulduk” MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Ferhat Akmermer: “Dijital dönüşümü yakalayamayan firmalarımızda ciddi sıkıntılar var”

İHA

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kayseri Şube Başkanı Ferhat Akmermer, "Yeni ekonomi paketini mantıklı bulduk" dedi.

Akmermer: “Yeni ekonomi paketini mantıklı bulduk” MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Ferhat Akmermer: “Dijital dönüşümü yakalayamayan firmalarımızda ciddi sıkıntılar var”

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kayseri Şube Başkanı Ferhat Akmermer, “Yeni ekonomi paketini mantıklı bulduk” dedi.
MÜSİAD Kayseri Şube Başkanlığı görevine getirilen Ferhat Akmermer, basın mensupları ile kahvaltıda buluştu. MÜSİAD Kayseri Şubesi’nde düzenlenen toplantıda konuşan Akmermer, ekonomiyle alakalı açıklamalarda bulundu. Kayseri için çalışacaklarını dile getiren Ferhat Akmermer, “Kayseri olarak 3 Şubat’ta Birleşik Arap Emirlikleri büyükelçisini Kayseri MÜSİAD olarak şehrimizde misafir edeceğiz. Bu noktada şehrimizdeki önemli yatırımları, üyelerimiz özelinde yerinde faaliyetlerin gösterilmesi, bir yatırım fırsatı olması açısından bu temasları önemli buluyoruz. Biz şehrimize daha nitelikli büyükelçinin gelmesi noktasında ısrarcı olduk” ifadelerini kullandı.

“Yeni ekonomi paketini mantıklı bulduk”
Yeni ekonomi paketini değerlendiren Akmermer, “Biz mantığı açısından mantıklı bulduk. Genel merkez üzerinde de şube üzerinde de buna da destek verdik. Buradaki en önemli sonuç bu modele gelen teveccühtü. Buraya gelen para 130 milyar TL’yi buldu. Ülkemizde çok garip bir durum var. Bizim toplam mevduat açısından, işadamlarımızın işiyle ilgili eylemlerimiz açısından bu finansal eylemlerin içerisinde olmak zorunda. Bir de halkımız tasarruflu bir millettir. Dünyada bu noktada halen bu özelliği taşıyan tek millet biziz. Yarın ki çocuğumuzu düşünürüz. Dünyanın gelişmiş hiçbir ekonomisinde böyle bir durum yok. O yüzden buradaki dövizlere kaçışlar önemliydi. Bu kaçışlara Türk halkı sağduyulu bir şekilde rağbet gösterdi. O yüzden de sanki tuttu gibi gözüküyor. Bu iradeyi ortaya koyanların oluşabilecek yol kazalarıyla alakalı muhtemelen bir B planı vardır. Hazine ve Maliye Bakanlığı ocak ayı sonu itibariyle çok önemli ekonomik değişikliklerle ilgili art ardına gelecek bazı açıklamalar yapacak” ifadelerini kullandı.

“Dijital dönüşümü yakalayamayan firmalarımızda ciddi sıkıntılar var”
Eticarete değinen MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Ferhat Akmermer, “MÜSİAD olarak e ticaret farkındalığının gündemden düşmemesi eğitim planlaması yapmayı düşünüyoruz. Bu noktada üyelerimizden çok ciddi bir talep var. Buradaki en önemli sıkıntı bu alanda oluşturulacak alt yapının kurulmasıdır. Altyapının kurulması noktasında insan kaynağı birinci eksiklik, ikincisi de buralardaki platformlarda oluşturulacak sistemler var. Bilmeyenler açısından bunların öğretilmesi ve yönlendirilmesi için ciddi bir eğitim takvimimiz başlayacak. İnşallah şehrimizdeki üniversitelerimizle de bu konuyla ilgili konuşacağız. Biz işin teorik kısmını değil de pratik kısmında eğitim vermek istiyoruz. Saha üzerinde birebir eğitim planlamamız olacak. Bu konuyla ilgili çalışmalara başlayacağız. Kayseri’de eticarette kurumsal olan işletmelerde sıkıntı az. Çünkü bunun farkındalar. Artık sosyal medya gibi bir gerçek var. İnsanlar bayilerine bile hızlı bir şekilde fiyat listelerini güncellediğini söylüyor. Dijital dönüşümü yakalayamayan firmalarımızda ciddi sıkıntıların olduğunu görüyoruz. Farkında olan işletmeler açısından hızlı bir talep getiriyor ama Kayseri’de bu talebi karşılayacak insan kaynağı yok. Bırakın Kayseri’yi, Türkiye’de yok. Bugün iç pazardaki eticareti iyi bilen bir operatör 10 bin TL’den aşağı çalışmaz. İstanbul’da bu rakam daha fazla. Bu model özellikle yeni kuşağa çok uygun” şeklinde konuştu.
Akmermer, Kayseri Vergi Denetim Başkanlığı’nın Konya’ya bağlanmasına ilişkin sorulan soru üzerine, “Devletimiz dijital dönüşüm noktası gerçekten müthiş işler yapıyor. Günümüzde artık vergi dairesi ile alakalı işler neredeyse tamamen ebeyanname üzerine dönüştü. SGK’da buna geçti. Bir kurumun Kayseri’den ayrılıyor olmasına biz Kayseri özelinde üzülürüz. Bunu istemeyiz ve mantıklı bulmayız. Burası Orta Anadolu’nun en önemli şehirlerinden bir tanesidir. Türkiye’nin bir şekliyle sanayisinin içerisinde yaşam kalitesi standartları açısından çok önemli şehir. Buna öncelikle tepkimizi ortaya koyalım. İnşallah bu karar gözden geçirilir ve bu yanlıştan dönülür” diye konuştu.
Ferhat Akmermer, şöyle devam etti: “Kayseri’deki firmalar bu konuda dönüşümü sağlayamadı. Gaziantep şu anda dünyada bir numara oldu. Dünyadaki en büyük metrajı Antep alıyor. Bu dönüşümü onlar hızlı yakaladılar. Dönüşümü yakalayamazsak bunun gerisinde kalırız. Özellikle Denizli ve Kahramanmaraş tekstilde çok hızlı büyüdüler. Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi, sahip oldukları teşvik özellikleridir. Biz Kayseri olarak hiçbir zaman teşvikte hak ettiğimiz yeri almadık. Birkaç platformda da bunu ifade ettik. Bu teşvikin coğrafi planlanmasını da şahsen ben doğru bulmuyorum. Bunun belli bir şekilde kümelerle alakalı değerlendirilmesi, ülkenin planlama yaparken hangi sektörü nerede büyüteceği noktasında kamunun yönlendirici olması ve bu teşvikleri buna göre dağıtması gerekiyor. Eğer bizim Kayseri’de bir tarım hedefimiz varsa o zaman arazimiz, alt yapımız ve teknik şartlarımız buna müsaitse getirip Türkiye’deki en güzel teşviki Kayseri’ye verirsiniz ve burası kümelenir. Burası büyük, kümelenir ve bir şekliyle rekabet edilebilir hale gelir, o zaman da katma değer çıkar. Teşvikin bölgeye göre verilmesi, endüstri alanına göre verilmemesi bu tür sonuçları doğurdu.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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