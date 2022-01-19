Mahkeme çıkışı bir kişiyi öldüren şahıs adliyeye sevk edildi

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde dün mahkeme çıkışı bir kişiyi silahla vurarak öldüren katil zanlısı adliyeye sevk edildi.

Kocasinan'da mahkemeden çıkan bir kişi silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı.

İlçeye bağlı Erkilet Bulvarı’nda meydana gelen olayda, iddiaya göre Antalya’dan mahkeme için Kayseri’ye gelen Gökhan Ö. (35), kız kardeşi İ.Ö. ile adliye çıkışında otomobilleri ile giderken İ.A. tarafından silahlı saldırıya uğradı. Otomobilin sürücü kısmından giren mermilerin karnına isabet etmesi ile Gökhan Ö. ağır yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gökhan Ö., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı. Gökhan Ö., hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin arama çalışmaları sonucunda yakalanan İ.A., gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan İ.A., adli tabiplikteki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

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