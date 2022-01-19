Kayseri’de Sun Fuarcılık tarafından düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı ziyaretçilerine kapılarını açtı.



Sun Fuarcılık tarafından Dünya Ticaret Merkezi’nde düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı, 23 Ocak Pazar günü 21.00’a kadar misafirlerini ağırlayacak. 60 ilden fuara gelen firmalarda yöresel gıdaların yanı sıra kıyafet, aksesuar ve konfeksiyon ürünleri de Kayserililerin beğenisine sunuluyor.



Kayseri’deki müşterilerinden dönüşlerin çok iyi olduğunu söyleyen Büşra Kaplandere, “Burada takı, çanta ve aksesuar çeşitleri satıyoruz. Buraya müşterilerimize en güzel şekilde hizmet sunmak için geldik. Ürünlerimiz zaten A kalite. Daha önce de gelmiştik biz Kayseri’ye, çelik ve garantili ürünlerimiz var. Kayseri’deki müşterilerimizden geri dönüşlerimiz de çok güzel. Ürünlerimizin hepsi son model. Bence kaçırmasınlar bu güzel trend ürünleri. Çıkıp çıkıp gelsinler” dedi.



Bursa’dan ilk defa Kayseri’ye gelen esnaf Özlem Katırcıoğlu ise, “Buraya Bursa’dan geliyoruz, Kayseri’ye ilk gelişimiz. Ürünlerimizi sergiledik. Bütün Kayserili hanımları bekliyoruz, çok heyecanlıyız ve festivalimiz 6 gün sürüyor. Pazar günü son bulacak inşallah. Biz imalatçı firmayız, bayanlara özgü şal, eşarp, atkı ve bone gibi ürünlerimiz mevcut. Tesettür giyime daha çok yönelik ürünlerimiz. Kayseri’yi çok sevdik ve buraya çok büyük umutlarla geldik. Kayserili hanımlarla tanışmak istiyoruz ve onları standımıza bekliyoruz” ifadelerini kullandı.



Sun Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Saçmacı da, “1823 Ocak tarihleri arasında Kayseri Dünya Ticaret Merkezi Fuar Alanı’nda hem yöresel ürünler günleri hem de moda, bijuteri, tekstil ve konfeksiyonun olduğu ve yüzde 50’den fazla indirimlerin olduğu festival günleri düzenliyoruz. Her zaman olduğu gibi Türkiye’nin 4 yanında yapıyoruz bu günleri ve her zaman olduğu gibi Kayserili hemşerilerimizin ilgi alakası üst düzeyde olur. Pazar günü akşam saat 21.00’a kadar hemşerilerimizi bekliyoruz” ifadelerini kullandı.



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