Baraj gölünde mahsur kalan 2 avcı, 3 saatte kurtarıldı

Olcay DÜZGÜNYasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'nin Develi ilçesinde avlanmak için botla baraj gölüne açılan 2 kişi, buz tutan noktada biriken kara saplandı. Yaklaşık 3 saat mahsur kalan 2 avcı, bölgeye sevk edilen ekipler tarafından kurtarıldı.
Develi ilçesi Yenice Mahallesi´nde Galip Ali Erdoğan ve Zait Arslan, sabah saatlerinde su kenarına yapay ördekleri koyduktan sonra ördek avlamak için botla Gümüşören Barajı´na açıldı. İki arkadaş saat 11.00 sıralarında bir ördek avladı. Ördeği almak isteyen Erdoğan ve Arslan´ın botu, gölün buz tutan noktasında kara saplandı. Mahsur kalan 2 avcı, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, Jandarma Arama Kurtarma Timi, Türkuaz Arama Kurtarma Timi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, botla bölgeye ulaşıp, 3 saat sonra Erdoğan ve Arslan´ın kurtardı. Galip Ali Erdoğan ve Zait Arslan, sağlık ekipleri tarafından Develi Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı.
Bu arada kurtarma çalışmalarına katılan ekipler, araçları kara saplanınca zor anlar yaşadı.DHA-Genel Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN
2022-01-19 15:50:44
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