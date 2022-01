Aktif İşgücü Programları İşbirliği Protokolü imzalandı Kayseri Valisi Şehmus Günaydın: "Bu sene hedeflerimiz büyük"

İstihdamın artırılması ve işsizliğin önlenmesi adına 'Aktif İşgücü Hizmetleri' arasında yer alan iş başı eğitim programları ve istihdam garantili mesleki eğitim kursları açılması amacıyla 'Aktif İş Gücü Programları İşbirliği Protokolü' imzalandı.

Erciyes Anadolu Holding ev sahipliğinde düzenlenen programda konuşan Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin, istihdam oluşturmak için her türlü yardıma hazır olduklarını ifade ederek; "Kayseri bizim holdingimizin çıktığı yer. Eğer bir başarı varsa o başarının mimarı burada olan ve burada olamayan mesai arkadaşlarımızındır. Böyle bir imza töreninde işsiz olan arkadaşları iş gücüne katabilme imkanı olan bir projenin içerisinde olmaktan dolayı son derece mutluyuz" dedi. İşsizliği bertaraf etmek zorundayız. Bunun yolu üretmek, çalışmak, ihracat yapmaktır. Kayseri'de her kim hangi sektörde olursa olsun, rakiplerimiz de dahil olmak üzere 'Biz Kayseri'de yatırım yapacağız, istihdam oluşturacağız. Bunun için Erciyes Anadolu Holding'in imkanlarına ihtiyacımız var' diyorsa ben başta olmak üzere 13 bin mesai arkadaşım hepsinin emrindedir" dedi. Ertekin ayrıca, 10 bin çalışanlarıyla 3 yıllık toplu sözleşme imzalayacaklarını, enflasyon rakamlarının altında kalmayacak maaş ve sosyal haklarda yüzde 100'e yakın iyileştirmeli anlaşma yapacaklarını da sözlerine ekledi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise; özel sektörde çalışıldığı zaman yaşanan eksiklik algısını doğru bulmadıklarını kaydederek; "Bizim de en çok karşılaştığımız evine ekmek götürmek isteyen kardeşlerimizin ister istemez gelip iş konusunda yardım talepleri. Tabi biz bu anlamda onların elinden tutmak, yardımcı olmak adına elimizdeki portföylerden kariyer merkezimiz vasıtasıyla gerekli çalışmaları yapıp yönlendirmeye özen gösteriyoruz. Şuan en az 5 bin tane nitelikli, niteliksiz eleman talebi olduğunun farkındayım. Yönlendireceğimiz zaman 'bana göre iş yok mu', ya da 'kamu kurumunda yok mu' mantığı içerisinde bir yaklaşım gözlemliyoruz. Bu da hepimizi etkiliyor. Bir algı var, bunu yok etmemiz lazım. Sanki özel sektörde çalıştığı zaman bir eksiklik gibi bir algının oluşturulmasını doğru bulmuyorum. Hakikaten organize sanayilerimizdeki kurum ve kuruluşlarımızın hepsi deneyimli, birikimli, becerikli elemanlarını kaybetmemek için ücret politikası konusunda hem devletimizin hem kendilerinin desteği ile iyi bir noktaya taşıması söz konusu iken sanki böyle bir propaganda oluşturulmaya çalışılıyor. Bunu gidermemiz lazım. Kimse; emeğin karşılığını, alın terini göz ardı edemez, Allah'ın izniyle gerekeni yapar" ifadelerini kullandı.



"2022'de hedef 4 milyar dolar"

Programda konuşan Vali Şehmus Günaydın ise Kayseri olarak 2021 yılı ihracat hedeflerinin üzerine çıktıklarını belirterek; "İş arayanlar, işçi arayanlar. Bunları bir noktada her iki tarafı da memnun edecek şekilde bir araya getirmek çok önemli. Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu bir model var; üretim, istihdam ve ihracat modeli. Bu modelin ciddi şekilde desteklenmesi için Kayseri'de bizler de çalışıyoruz. 2021 yılı hedeflerimize baktığımız zaman bu anlamda önemli çalışmalar yaptığımızı ve hedeflerimizin de üzerine çıktığımızı memnuniyetle görüyoruz. Geçen sene 3,5 milyar dolarlık ihracat hedefi koymuştuk. Bunun üzerine çıktık. 2022 yılı hedefimiz 4 milyar dolar. Hem serbest bölgemizde hem organize sanayi bölgelerimizde yeni yatırımları hep beraber takip ediyoruz. Bu hedefin üzerine çıkacağımızı düşünüyorum. Tabi bu hedefin gerçekleşmesi için de nitelikli elemanların karşılanması için bu program büyük önem arz ediyor. 2021 yılında 5 bine yakın iş arayan vatandaşımızı işbaşı eğitim programlarımızla destekleyerek, işverenlerimizin ihtiyacını karşılayacak noktada hazırladık. Bu sene hedeflerimiz büyük. Bunun çok üzerine çıkmamız lazım. Hızlı bir şekilde dördüncü organize sanayi bölgesinin de yapımına başlayacağız. Bunun yanında mevcut organize sanayi bölgelerimizin de genişlemesi için çalışmalara devam ediyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol imzalandı. Programa Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Kayseri Ticaret Odası yöneticileri, OSB başkanları ve davetliler katıldı.

