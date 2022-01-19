Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 0 - Medipol Başakşehir: 0 (İlk yarı)

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Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Kayserispor, Medipol Başakşehir’i konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 00 eşitlikle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

11. dakikada Serdar’ın sağ kanattan yaptığı ortada top kaleci Lung’un kucağında kaldı.

18. dakikada sol kanattan hareketlenen Yasir’in ortasında meşin yuvarlak ceza sahası içinde savunma tarafından uzaklaştırıldı.

29. dakikada sol kanattan topu süren Gökhan’ın vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

43. dakikada rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası içine gelen Emre’nin vuruşunda top dışarı çıktı.



Stat: Kadir Has

Hakemler: Volkan Bayarslan xxx, İlker Takpak xxx, Mehmet Salih Mazlum xxx

Kayserispor: Lung xxx, Hosseini xx, Cardoso xx, Mustafa xx, Gökhan xx, Uğur xxx, Mario xx, İbrahim xx, Onur xx, Yasir xxx, Abdulkadir xx

Yedekler: Cenk, Bilal, Attamah, Kemen, Emrah, Mane, İlhan, Ramazan, Arif, Nurettin

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Medipol Başakşehir: Volkan xxx, Hasan Ali xx, Silva xxx, Aleksic xx, Serdar xx (Emre dk. 31 x), Fredrik xx, Deniz xx, Tolga xxx, Youssuf xx, Okaka xx, Junior xxx

Yedekler: Muhammed, Deniz, Ravil, Epureanu, Nacer, Şener, Metin, Lima, Atabey

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

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