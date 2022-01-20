Kayseri’de 11 ilçede eğitime 1 gün ara verildi

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Kayseri’de yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle 11 ilçede okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

Kayseri’de etkisini gösteren yoğun kar yağışının ardından Develi, Yahyalı, Bünyan, Sarız ve Pınarbaşı, Felahiye, Yeşilhisar ve Tomarza, İncesu, Özvatan, Akkışla ilçelerinde 20 Ocak Perşembe günü eğitime bir gün ara verildi.

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