Kayserispor sahasında 24 puan topladı

Yukatel Kayserispor bu sezon sahasında oynadığı 11 maçta 24 puan topladı.

Spor Toto Süper Lig 20212022 Ahmet Çalık sezonunda başarılı bir grafik çizen Yukatel Kayserispor, özellikle iç saha maçlarında rakipleri geride bırakıyor. Sahasında bu sezon 11 maça çıkan Yukatel Kayserispor, 7 galibiyet 3 beraberlik alırken sadece 1 kez mağlup oldu. Sarı kırmızılılar bu maçlarda 17 gol atarken kalesinde ise 5 gol gördü. Kayserispor son 5 iç saha maçında ise kalesinde gol görmedi. Tek yenilgisini lig lideri Trabzonspor'a karşı alan sarı kırmızılı ekip, son olarak da 12 maçtır yenilmeyen Başakşehir'i mağlup etti. Yukatel Kayserispor'un bu sezon oynadığı iç saha maçları ve neticeleri şöyle:

2.Hafta KayserisporAdana Demirspor: 11

4.Hafta KayserisporKasımpaşa: 20

6.Hafta KayserisporGalatasaray: 30

8.Hafta KayserisporTrabzonspor: 12

11.Hafta KayserisporKaragümrük: 21

13.Hafta KayserisporGöztepe: 11

15.Hafta KayserisporAntalyaspor: 20

17.Hafta KayserisporGaziantep FK: 00

19.Hafta KayserisporSivasspor: 30

20.Hafta KayserisporAltay:10

22.Hafta KayserisporBaşakşehir:10

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