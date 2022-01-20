Kayserispor 6 maçtır kaybetmiyor

Yukatel Kayserispor ligde oynadığı son 6 maçı kaybetmedi ve hanesine 12 puan yazdırdı.
Yukatel Kayserispor Spor Toto Süper Lig'de oynadığı son 6 maçta yenilmedi. Sarıkırmızılılar 6 maçta 3 galibiyet ve 3 beraberlik aldı. Ligin 17. haftasında sahasında Gaziantep FK ile golsüz berabere kalan Kayserispor ardından deplasmanda Yeni Malatyaspor ile 22 berabere kalırken, sonrasında da sahasında Sivasspor'u 30 yenmeyi başardı. Ligin ikinci yarısına 10'lık Altay galibiyeti ile başlayan sarıkırmızılılar, sonrasında deplasmanda Adana Demirspor ile 11 berabere kaldı. Yukatel Kayserispor son olarak da sahasında Başakşehir’i 10 mağlup etti. Son 6 maçta 12 puan toplayan Yukatel Kayserispor, 8 gol atarken kalesinde ise 3 gol gördü.
Sarıkırmızılılar, ligin 23. haftasında Kasımpaşa’ya konuk olacak.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.