2021 yılının rekor hizmetleri muhtarlara anlatıldı

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, 2021 yılında Melikgazi'de yapılan rekor hizmet ve yatırımları, görsel sunum eşliğinde ilçe mahalle muhtarlarına anlattı.

İlk günden bu yana mahalle muhtarları ile birlikte Melikgazi'ye hizmet yolunda güç birliği yaptığını söyleyen Başkan Dr. Palancıoğlu; "Rekor hizmetlerin yılı olan 2021 yılımızı değerlendirmeye ve şehrimizle paylaşmaya devam ediyoruz. 2020'de olduğu gibi geçtiğimiz yılda pandemi demedik hizmet ve proje üretmeye devam ettik. Nerdeyse her hafta bir projenin temelini attık veya açılışını yaptık. Melikgazi Kaymakamı’mız Sayın Bülent Karacan’ın katılımlarıyla, yerel yönetimlerdeki en önemli paydaşlarımızdan 'Muhtarlarımız' ile bir araya geldik. Mahallelerdeki sıkıntıları bize ilk ağızdan ileten kurum; muhtarlıklar. Muhtar arkadaşlarımızın çalışmalarımızdaki yeri ve katkısı çok önemli. 2021 yılı da Melikgazi Belediyesi açısından yoğun, hizmet ve rekorlara dolu bir yıl oldu. Sağlık ocakları, camiler, okullar, yeni yol ve bulvarlar, park ve yeşil alan ihtiyaçlarının giderildiği bir yıl oldu. Verilen hizmette birlik, beraberlik ruhuyla çalışan tüm muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. Muhtarlar ile koordineli çalışmalar yaparak, hizmetlerimizi Melikgazili vatandaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda planlıyoruz. Bu vesileyle katılan tüm muhtarlarımıza teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dilerim. Her yıl olduğu gibi bu yılda birlik ve uyum içinde halkımız için hizmet üretmeye devam edeceğiz. Yeni yatırımlarımız ilçemize ve Kayserimize hayırlı olsun" dedi.

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