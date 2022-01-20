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Cep telefonu kaçakçılığı operasyonunda 11 şüpheli adliyede

DHA

Cep telefonu kaçakçılığı operasyonunda 11 şüpheli adliyede


Yasin DALKILIÇHarun Reşit SERBEST/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ merkezli 3 ilde gümrük kaçağı cep telefonu satan şüphelilere düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 kişi, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerinden biri, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Ne çekiyorsunuz, sanki uyuşturucu sattık" dedi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, 5 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 2 gün önce Kayseri merkezli Şırnak ve Şanlıurfa'da, gümrük kaçağı cep telefonu satan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 1'i kadın, 11 kişi gözaltına alındı. Emniyette sorguları tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolü için Devlet Hastanesi Adli Tabipliği'ne getirildi. Şüphelilerden biri kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Ne çekiyorsunuz, sanki uyuşturucu sattık" dedi.
Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ-Harun Reşit SERBEST
2022-01-20 11:27:03

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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