İç Anadolu’daki muhtarların 'maaş' sevinci “Cumhurbaşkanımıza muhtarlık müessesine verdiği değerden dolayı teşekkür ederiz”

– Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın muhtar maaşlarını 4 bin 250 TL’ye çıkarması, İç Anadolu’daki muhtarlar tarafından sevinçle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın muhtarların maaşlarında iyileştirilme yapılarak 4 bin 250 TL’ye çıkarılacağını söylemesi, Kayseri, Niğde, Kırşehir ve Nevşehir’de muhtarları sevindirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür eden muhtarlar, alınan karardan memnun olduklarını dile getirdi.



Niğde

Niğde Muhtarlar Derneği Başkanı Bahtiyar Yamaner, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a muhtarlık müessesine verdiği değerden dolayı teşekkür ederek, “Cumhurbaşkanımız muhtarlık camiasına çok önem vermektedir. Muhtarlık 1829 yıllarında Osmanlı Döneminden beri ender bir müessesedir.1924 yılında çıkan kanunla yönetilmektedir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan muhtarlara birçok imkanlar sağlanmıştır. En önemlisi 19 Ekim Muhtarlık Günü, muhtar kimlik kartları, muhtarların silah ruhsat harçlarının kaldırılması, muhtar ödeneklerinin düzenlemesi ve sosyal güvenceleri ile bir çok imkanlar sağlamıştır. Bundan dolayı Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Gerçekten muhtarlar çok değer veriyor. ‘Akıllı siyasetçi muhtarlar mahallesinde, köyünde kol kola geze’ sözüyle bize verdiği önemi göstermektedir. Muhtarlık kanunun ile ilgili bizlerin önerileri var. Muhtar adaylık süreçleri, muhtarlık yapabilecek şartlar gibi 82 maddede değişiklik olacak. Bunu da Cumhurbaşkanımız kendisi açıkladı ve TBMM’ye sunulacak” diye konuştu.

Niğde Şehitler Mahallesi Muhtarı Fatih Kılıç ise, ‘‘Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla muhtar ödenekleri asgari ücret seviyesine getirildi. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Muhtar mahallesinin gözü kulağı olan bir kişidir, Muhtar demokrasinin temel taşıdır. Cumhurbaşkanımızın yaptığı desteklerden dolayı çok teşekkür ediyoruz’’ dedi.



Nevşehir

“Geçimini muhtarlık maaşıyla yapan arkadaşlarımız var” diyen Nevşehir Muhtarlar Derneği Başkanı Hüseyin Altınışık, “Cumhurbaşkanımız muhtar maaşlarının asgari ücret olan 4 bin 250 liraya çıkartılmasıyla ilgili bir açıklama yaptı. Cumhurbaşkanımıza Nevşehir’deki 269 muhtarımız adına teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız muhtarlarımızı ekonomik olarak ezdirmedi. Maaşlarımızı asgari ücret seviyesine çekti. Muhtar arkadaşlarımızın çoğu muhtar maaşıyla geçiniyor. Şu an muhtar maaşları birçok emekli maaşının bile üzerinde. Bundan sonrada arkadaşlarımız görevlerini rahat bir şekilde yapacaklarına inanıyorum” ifadelerini kullandı.



Kırşehir

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın muhtar maaşlarının 4 bin 250 liraya yükseltildiğini duyurması sonrası açıklamada bulunan Kırşehir Medrese Mahallesi Muhtarı Ömer Köksal, muhtarlar toplantısı sonrası Cumhurbaşkanından müjde beklemeye alışkın olduklarını söyleyerek, “Cumhurbaşkanımızın bir güzellik yapacağını tahmin ediyorduk fakat bu seviyeyi beklemiyorduk. Maaşlarımız 3 bin 100 lira civarından asgari ücret seviyesine ulaştı. Biz devletin mahallede ilk basamağıyız. İşi düşen insanlar bizlerin nasıl bir görev içerisinde olduğumuzu biliyor. İllaki eleştiriler de olacak. Mahalle ile devlet arasındaki mücadelemiz görülüyor. Cumhurbaşkanımızda muhtarların özverili çalışmalarının farkında” şeklinde konuştu.

Kırşehir merkeze bağlı Kındam Mahallesi Muhtarı Barış Gökçınar ise yapılan zam için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür ederek, “Bizlere; çay ocaklarında mahallede ‘ne iş yapıyorsunuz? Oturduğunuz yerden para kazanıyorsunuz?’ diyorlar. Hayır kesinlikle öyle değil. Benim ikinci dönemim. Ben ilk muhtar olduğumda 800 lira maaşla işe başladım. Şuan ise daha iyi seviyede. Bizler; belediye, kamu kurumları ve devlet ile bir köprü görevi görüyoruz. Mahallelerde oluşan sorunları bizler aktarıyoruz. Vatandaş ise oturduğumuz yerden para alıyoruz sanıyor. Cumhurbaşkanımıza Kırşehirli muhtarlar adına teşekkür ederim” dedi.



Kayseri

Anadolu Muhtarlar ve Mahalli İdareler Derneği Başkanı Ali Burul da, “Cumhurbaşkanımızın muhtarlara olan kıyağından dolayı biz kendisine teşekkür ediyoruz. Başbakanlığı döneminde de Cumhurbaşkanı olduktan sonrada pek çok hizmetleri verdi ve halen hizmet vermeye de devam etmektedir. Muhtarlarım adına Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. Muhtarlarımıza da bu maaşın hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

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