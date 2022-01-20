FMG Spor Lisesi yarı finale yükseldi

Kayseri Fevziye Memduh Güpgüpoğlu Spor Lisesi Kız Hentbol Takımı, grup müsabakalarını namağlup tamamladı ve adını Türkiye yarı finallerine yazdırdı.

Hentbol Genç Kızlar Grup müsabakaları, 1619 Ocak’ta Adana’da düzenlendi. Grup müsabakalarında Kayseri’yi Fevziye Memduh Güpgüpoğlu Spor Lisesi temsil etti. Beden Eğitimi Öğretmenleri Eyüp Akbaş ve İlhan Mavitaş gözetiminde müsabakalara çıkan Spor Lisesi öğrencileri, tüm müsabakaları kazandı ve adını Türkiye Yarı finallerine yazdırdı.

Kayseri ekibinin grup maçlarında aldığı sonuçlar ise şu şekilde:

1.Gün FMG Spor Lisesi 226 Kahramanmaraş

2.Gün FMG Spor Lisesi 2410 Niğde

3.Gün FMG Spor Lisesi 2213 Mersin

Fevziye Memduh Güpgüpoğlu Spor Lisesi, grup müsabakalarında aldığı derecenin ardından 2427 Şubat’ta yapılacak olan yarı finallere katılma hakkı elde etti.

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