Otomobil yön levhasının direğine çarptı: 4 yaralı

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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde yön levhasının direğine çarpan otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Kocasinan Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında 34 EC 9713 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yön levhasının direğine çarptı. Kazada otomobil kullanılamaz hale gelirken, içerisinde bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı 4 kişi sevk edilen ambulanslar ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Kazaya karışan otomobilde çekici ile kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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