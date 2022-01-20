Cep telefonu kaçakçılığı operasyonunda 11 şüpheli adliyede (2)

Bir doktor daha saldırıya uğradı!

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5 TUTUKLAMA

Kayseri merkezli 3 ilde, gümrük kaçağı cep telefonu satanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan ve sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 5'i, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ

2022-01-20 17:09:45



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